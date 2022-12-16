盤中速報 - 矽力-KY(6415)股價急跌至483.0元，跌幅達7.12%

矽力-KY(6415-TW)16日10:12股價下跌37元，報483.0元，跌幅7.12%，成交1,640張。
矽力-KY(6415-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電源管理IC 之研發設計及銷售。
近5日股價上漲13.54%，台灣加權指數上漲1.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,055 張
- 外資買賣超：+613 張
- 投信買賣超：+425 張
- 自營商買賣超：+17 張
- 融資增減：-275 張
- 融券增減：+20 張
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