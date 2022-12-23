路透：字節跳動員工不當取得TikTok用戶資料後遭開除

路透周四 (22 日) 報導，TikTok 母公司字節跳動表示，旗下一些員工不當取得兩名記者的 TikTok 資料後，已不再受公司僱用。

根據路透掌握到的電子郵件，字節跳動法律總顧問 Erich Andersen 表示，一些員工取得記者的資料，是為了調查公司機密資料的洩露情況，確定前 BuzzFeed 記者和金融時報記者與公司員工之間的潛在聯繫。

負責調查的員工查到兩名記者的 IP 位置，試圖了解他們是否與涉嫌外洩機密資料的員工位在同一地點。

這項消息稍早由紐約時報披露，對於因用戶資料安全疑慮面臨美方施壓的 TikTok 來說，可謂雪上加霜。

美國國會本周已通過立法，禁止政府員工在公有設備上下載或使用 TikTok，全美十逾州州長也接連頒布相關禁令。

上述報導傳出後，金融時報透過聲明表示：「監視記者、干擾他們的工作或恐嚇他們的消息來源，是完全不被接受的，在正式回應之前，我們會更全面調查這篇報導。」

BuzzFeed News 也稱報導中的行為形同公然無視記者和 TikTok 用戶的隱私及權利。

富比士 (Forbes) 報導也指控，字節跳動追蹤旗下多名記者，包含曾在 BuzzFeed 工作的員工，目的是為了找出資料外洩的源頭。

路透指出，TikTok 執行長周受資在給員工的電子郵件中表示，這種不當訪問行為完全不符合他所了解的公司原則，未來將繼續強化資料存取協定，成立美國資料安全 (USDS) 部門，確保將受保護的 TikTok 美國用戶數據留在美國。

美國海外投資委員會 (CFIUS) 數月來致力於和字節跳動達成國家安全協議，以保護全美超過 1 億名 TikTok 用戶數據，但似乎難以在年底前達成協議。