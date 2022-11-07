歐盟要求Airbnb及其同業定期呈報訂房數據

歐盟執委會周一 (7 日) 表示，根據規畫中的歐盟規則，Airbnb (ABNB-US) 和其他短期房屋租賃公司將必須分享使用其平台的人數數據，以輕鬆監管該行業。

巴黎、威尼斯和巴塞隆那等熱門旅遊目的地指責 Airbnb 藉由驅逐低收入居民而加劇住房短缺。

但較小的城鎮和農村地區希望透過線上租賃平台吸引更多遊客，這些平台占歐盟 27 個國家所有旅遊住宿的四分之一。

歐盟執委會的提議代表歐盟努力解決監管 Airbnb 及其競爭對手的不同國家法律的彼此牴觸問題，同時試圖平衡城市和農村地區的利益。

執委會發表聲明指出，「新提議的規則將有助於提高短期住宿者的身份和活動的透明度，以及他們必須遵守的規則，並將促進屋主的註冊。」

它說，「他們還將解決當前線上平台共享數據方式的破碎化問題，並最終幫助防止非法業者上架。總體而言，這將有助於建立更永續的旅遊生態系統並支持其數位化轉型。」

Airbnb 歐盟公共政策負責人布羅斯 (Georgina Browes) 表示：「這些提議為 Airbnb 提供了一個框架，可以擴大我們與政府的合作，讓一般歐洲人民更容易分享他們的家園並遵守規則。」

她表示，透過採取更協調的監管方法，業者和政府可以更好地合作，改善數據訪問，提高透明度並解決不成比例的地方規則。

根據提議的規則，Airbnb 及其同業將必須每月一次以自動方式與公共當局分享有關客人數量和租用晚數的數據。

當局將監督它們的計畫，並可以對違規行為進行處罰。

該提案還需要與歐盟國家和歐盟議會達成一致才能成為法律。

執委會的提議類似於兩年前 Airbnb 與歐盟統計局 Eurostat 達成的數據共享協議，該協議允許公共當局訪問每季發布有關使用其平台的人數和預訂夜數的數據。