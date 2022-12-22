看好桃園不動產增值效益 長榮斥資4.5億元買長陽開發10%股權

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (22) 日發布重訊，斥資 4.5 億元向長榮國際取得長陽開發 10% 股權，持有長陽開發比率將達 50%，長榮總經理謝惠全說明，主要是看好長陽開發長年營運獲利且穩定配息。

謝惠全指出，本次股權交易案主要考量長陽開發主營收入為桃園市精華地段的商場租金，長年營運獲利且配息穩定，增加持股後，未來可享其下不動產增值效益。

另一方面，長榮因應業務需求，以 47.43 億元向長榮國際買下南崁地區海運大樓和企業大樓，將供辦公室長期營運。

謝惠全指出，海運大樓和企業大樓位處於南崁地區，由長榮長期向長榮國際租賃，由於地理位置良好且符合公司營運處規劃所需，並可節省租金並享有資產增值益處，因此今日經董事會決議，向長榮國際買下南崁地區辦公大樓。

長榮海運也代子公司長榮亞洲說明，基於綜合考量整體貨量需求，斥資 1,295.44 萬美元 (約新台幣 3.98 億元) 向長榮海運新加坡公司取得 6171 只貨櫃，該批貨櫃取得成本和櫃型等皆符合營運需求。

同時，長榮亞洲考量未來船舶將陸續交船營運，並規劃自營新加坡代理業務，以新避 4300 萬元就原址向長榮海運新加坡公司取得 Southpoint12 樓整層辦公室，藉此持續擴大營運規模和人力需求。