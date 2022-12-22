生活麵大革新 統一五大品牌強勢推出沖泡式非油炸麵

台灣的速食麵市場一年約有 140 億元商機，泡麵成為現今消費者快速便利充飢的美味選擇，不難免會想念傳統麵攤現煮口感。統一企業在台灣一年銷售逾 3 億包泡麵，再創歷史新高。統一身為泡麵龍頭致力追求讓麵食更貼近新生代的飲食生活，經歷 15 年的麵身專研，打破傳統泡麵侷限，開創出麵體的新世代 - 沖泡式非油炸麵，讓忙碌消費者只要簡單沖泡就可享受現煮麵般的口感。

統一於今年度九月起陸續推出 5 支重磅新品，採用的麵體正是「沖泡式非油炸麵麵體」，包括統一麵小時光麵館及滿漢大餐 GOLD 系列，以川式辣口味為切入點，搭配沖泡式非油炸麵整體，帶給消費者全新的味蕾饗宴，此外，為掌握食補養生趨勢，12 月也推出以沖泡式非油炸麵結合熱銷補膳味型 - 大補帖 藥燉排骨細麵，三分鐘就能吃到慢燉 8 小時的超強食補料理，讓網友不禁驚艷: 這竟是一碗泡麵! ? 湯頭美味麵 Q 彈！。上市後帶動整體大碗麵營收有兩成的成長，創造額外一塊新市場! 代表沖泡式非油炸麵備受消費者肯定。

一上市就強佔市場的「沖泡式非油炸麵」是統一致力 15 年研發，以專用小麥及特殊磨粉技術保留了完整麥香。採用「台灣獨家熱風導流技術」，搭配從日本進口的 9 段式乾燥機，模擬出老師傅的「搓、揉、捏、擠、拉、甩、扯、拖、切」工藝，慢工出細活達到手揉日曬麵條口感，讓麵體熱量接近日曬乾麵條風味，提供了消費者更接近真實口感的生活麵。

統一對品質的堅持連世界麵包冠軍師傅 - 吳寶春也表達贊同「一個料理背後代表的不僅是一種手藝 更是一種匠人精神 精益求精的態度，就如同統一鑽研 20 多年的沖泡式非油炸麵，精細要求每一細節，只為了提供給大眾更接近真實口感的生活麵，這幾款的確做到了! 」；Thomas Chien Restauant 品牌創辦人 - 簡天才吃完後仍不禁讚嘆「再忙，都不該將就口感，選擇最貼近本味的食品工藝，就是給予自己味蕾的極大享受，而統一沖泡式非油炸麵，只需簡單沖泡即可享受如現煮般的口感，更是忙碌上班族另類的幸福選擇!」。

統一沖泡式非油炸麵技術推出系列新品，以麵館真食感的統一麵小時光麵館、黃金饗宴的滿漢大餐 GOLD、湯醇酒香的大補帖、醬香濃郁的巷口乾麵，皆是使用沖泡式非油炸麵體，兼具即食方便、口感真實等優勢搶攻市場，在全台 7-11 及康是美都可購買到，給予消費者更多元的生活麵選擇。