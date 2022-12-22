〈陸港盤後〉兩大利多發威 恒生科技指數勁揚逾4.5%

中國 A 股三大指數周四（22 日）收盤齊跌，但香港恒生科技指數勁揚逾 4.5%，利多是中國證監會表示，要推動中美審計監管常態化合作機制，且國務院總理李克強指示，要支持平台經濟健康發展。

滬指周四收盤跌 0.46% 報 3,045.43 點，深成指跌 0.33% 報 10,876.31 點，創業板指跌 0.36% 報 2,295.32 點；兩市成交額合計人民幣 6,575 億元，「北向資金」淨買入 28.15 億元。

農業、教育、紡織服裝、保險、券商等類股上揚，煤炭、化工、有色、電力、醫藥、半導體、汽車等族群走低。

香港恒生指數收盤勁揚 2.71%，恒生科技指數勁漲 4.61%。

中國股市走低，顯示投資人仍擔憂疫情。倫敦研究機構 Airfinity 的數據顯示，中國正面臨全球史上最大規模疫情，每日確診病例估計可能達到 100 萬例，病故人數達 5,000 人。據 Airfinity 分析，下月每日染疫人數可能升至 370 萬人，明年 3 月進一步升至 420 萬人。

據官方統計，中國周三新增 2,966 例病例，自 12 月初以來，死亡病例不到 10 例。然而，這與越來越多的新聞報導形成鮮明對比，這些報導稱醫院被病患壓得喘不過氣來，火葬場的負荷也遠遠超出承受能力。

港股大漲的原因，是中國證監會周三表示，要推動中美審計監管常態化合作機制，營造更加穩定、可預期的國際監管合作環境。證監會並說，要深化中國與香港資本市場務實合作，支持香港鞏固國際金融中心地位。

李克強周二主持國務院常務會議，也指示要「支持民營企業提振信心、更好發展。支持平台經濟健康持續發展。」