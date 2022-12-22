李克強最新指示 支持民營企業提振信心、平台經濟健康發展

中國國務院總理李克強表示，要支持民營企業提振信心，也要支持平台經濟健康發展，為政府再度發聲力挺民營企業。

《證券時報》報導，李克強周二（20 日）主持國務院常務會議，指示要「支持民營企業提振信心、更好發展。支持平台經濟健康持續發展。」

這是中共總書記習近平在中央經濟工作會議上支持民營企業後，高層再度發聲力挺民營企業。習近平說，要從制度和法律上落實國企、民企平等對待的要求，從政策和輿論上支持民營經濟和民營企業發展壯大。

李克強表示，目前中國經濟逐步回穩，但基礎仍不牢固，因此，各部門、各地要堅持發展是第一要務，做好「穩增長、穩就業、穩物價」工作，引導經濟繼續在合理區間運行，力拚明年開局亮麗。

李克強指出，實施「穩經濟」一攬子政策和接續措施，為因應超預期因素衝擊發揮重要支撐作用。這些政策措施仍有釋放空間，各地做好工作，能對明年「穩增長」帶來更多成效。所以，各地要抓住時間窗口，狠抓政策落實。

李克強提出的具體指示，包括：要推動重大工程建設和設備更新改造形成更多實物工作量，符合冬季施工條件者不得停工；儘快解決地方物流「最後一公里」不順暢問題；確保民眾防疫物資、用藥需求，加強國際合作，合理進口急需品；做好大學畢業生就業工作，整治拖欠農民工工資問題，協助農民工節後返崗。

巨丰投顧高級投資顧問謝後勤認為，這次會議提及「支持平台經濟健康持續發展」，平台經濟背後牽涉千千萬萬就業機會，中國在經過一段時間的監管治理後，在政策支持下，相信未來平台經濟企業將發揮更大作用。