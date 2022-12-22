中國證監會出手 推動中美審計監管常態化合作機制

中國證監會周三（21 日）表示，將從五大方面推動資本市場改革，涵蓋註冊制、房地產市場、中長期資金入市、中美審計監管常態化合作機制等層面。

《國際金融報》報導，證監會確立資本市場五大重點工作，包括推動全面深化資本市場改革走穩走深走實、擴大資本市場高水準制度型開放、全面實施新一輪推動提高上市公司品質三年行動方案、全力支持房地產市場平穩發展、切實維護資本市場平穩運行。

以下為證監會提出的十大重點：

1、政府推動的一系列超預期政策效果逐步顯現，將顯著改善資本市場運行基本面因素，中國資本市場將保持穩中向好趨勢。

2、深入推進股票發行註冊制改革，凸顯把選擇權交給市場的本質，放管結合，提升資源配置效率。

3、強化期貨市場功能，服務實體企業風險管理，保供穩價。

4、推動滬深港通互聯互通擴大標的、優化交易日曆落地。要推動中美審計監管常態化合作機制，營造更加穩定、可預期的國際監管合作環境。

5、推動企業境外上市制度改革落地，加快平台企業境外上市「綠燈」案例落地。深化中國與香港資本市場務實合作，支持香港鞏固國際金融中心地位。

6、全面實施新一輪推動提高上市公司品質三年行動方案。對國企、民企要一視同仁，著力推動國有控股上市公司整合資源、提高競爭力，推動民營上市公司規範穩健發展，不斷改善上市公司結構，提升整體品質。

7、穩步推動併購重組註冊制改革，落實「分道制」、「小額快速」等審核機制，支持企業透過併購重組提質增效、加快發展。

8、支持房地產市場平穩發展。加速資本市場各項支持政策措施落地見效，協助房地產發展模式轉型。

9、維護資本市場平穩運行。加快投資端改革，引導社保基金、保險基金、企業年金等各類中長期資金增強入市力道，推動養老金投資公募基金儘快形成市場規模。

10、堅決打好防範化解重大風險攻堅戰、持久戰，繼續穩妥有序化解私募基金、債券違約、金交所等重點領域風險，加強對跨市場、跨境、跨領域風險的監測分析與統籌因應。