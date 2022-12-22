中鴻明年1月內銷、2月外銷盤價 全面調漲

中鴻 (2014-TW) 今 (22) 日開出明年 1 月內銷及 2 月外銷盤價，內銷方面，熱、冷軋，及鍍鋅等全面調漲每公噸上漲 500 元；外銷則依產品及地區別，每公噸調漲 30-50 美元，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，當前鋼市供需持續改善，鐵礦砂及煤炭價格保持高檔，加上中國與越南等指標鋼廠先後開出漲盤，顯示鋼價具有強力支撐，考量提振市場信心，並兼顧下游競爭力，此次內外銷盤價適度調漲。

從總體經濟方面來看，中鴻指出，美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 顯著降溫至 7.1%，創去年 12 月以來新低；聯準會 (Fed) 及歐洲央行 (ECB) 12 月皆宣布升息 2 碼，同步放緩激進升息步調，加上中國大陸放寬防疫措施，有助其內需回溫，隨著全球通膨見頂、歐美升息放緩，全球經濟動能將保持溫和成長走勢。

中鴻提到，中國 11 月粗鋼日均產量 248.47 萬噸，續創年內新低，且官方 11 月下旬陸續出爐房地產三支箭政策，包括信貸投放、債券融資、股權融資，以及 12 月 15 日國務院發布《擴大內需戰略規劃綱要 (2022-2035 年)》，將構建並擴大內需循環，預計在歐、美、亞主要鋼廠減產效應下，鋼鐵供需將加速平衡，有利全球鋼市回溫。