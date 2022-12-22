盤中速報 - 中天(4128)股價拉至漲停，漲停價68.3元，成交12,619張

中天(4128-TW)22日11:49上漲6.2元，股價漲停報68.3元，委買899張，成交12,619張。

主要業務為新藥開發。所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數近5日下跌4.28%。

中天(4128-TW)近5日股價下跌5.34%，櫃買指數下跌4.17%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,056 張
  • 外資買賣超：-1,193 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-863 張
  • 融資增減：-369 張
  • 融券增減：-82 張

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