盤中速報 - 台康生技(6589)急拉2.06%報123.5元，成交2,527張

台康生技(6589-TW)近5分K漲速2.06%，22日10:22報123.5元，成交2,527張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台康生技(6589-TW)近5日股價下跌7.63%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌4.28%。櫃買指數下跌4.17%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,695 張
- 外資買賣超：-1,413 張
- 投信買賣超：-1,747 張
- 自營商買賣超：-535 張
- 融資增減：-451 張
- 融券增減：-1,668 張
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AI優化後報酬率
+15.57%
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原投組報酬率
+9.98%
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投組標的成分
40%
4763
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