盤中速報 - 台康生技(6589)急拉2.06%報123.5元，成交2,527張

台康生技(6589-TW)近5分K漲速2.06%，22日10:22報123.5元，成交2,527張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台康生技(6589-TW)近5日股價下跌7.63%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌4.28%。櫃買指數下跌4.17%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,695 張
  • 外資買賣超：-1,413 張
  • 投信買賣超：-1,747 張
  • 自營商買賣超：-535 張
  • 融資增減：-451 張
  • 融券增減：-1,668 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+15.57%

$11,557

原投組報酬率

+9.98%

$10,998

投組標的成分

  • 40%

    材料-KY

    4763

  • 20%

    昇銳

    3128

  • 20%

    晶睿

    3454

  • 10%

    訊映

    4155

  • 10%

    瀚亞巴西基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞