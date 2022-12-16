盤中速報 - 台康生技(6589)急拉2.43%報126.0元，成交2,207張

台康生技(6589-TW)近5分K漲速2.43%，16日09:05報126.0元，成交2,207張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台康生技(6589-TW)近5日股價下跌16.72%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌2%。櫃買指數上漲0.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,545 張
- 外資買賣超：-615 張
- 投信買賣超：-2,504 張
- 自營商買賣超：-426 張
- 融資增減：+476 張
- 融券增減：-381 張
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原投組報酬率
+15.33%
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投組標的成分
40%
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