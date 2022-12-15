盤中速報 - 台康生技(6589)急跌-2.69%報125.5元，成交7,263張

台康生技(6589-TW)近5分K跌速2.69%，15日09:08報125.5元，成交7,263張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台康生技(6589-TW)近5日股價下跌13.25%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌1%。櫃買指數上漲1.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,063 張
- 外資買賣超：-2,227 張
- 投信買賣超：-717 張
- 自營商買賣超：-119 張
- 融資增減：+647 張
- 融券增減：+1,150 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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