盤中速報 - 台康生技(6589)急跌-2.69%報125.5元，成交7,263張

台康生技(6589-TW)近5分K跌速2.69%，15日09:08報125.5元，成交7,263張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台康生技(6589-TW)近5日股價下跌13.25%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌1%。櫃買指數上漲1.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,063 張
  • 外資買賣超：-2,227 張
  • 投信買賣超：-717 張
  • 自營商買賣超：-119 張
  • 融資增減：+647 張
  • 融券增減：+1,150 張

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