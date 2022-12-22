盤中速報 - 華夏(1305)急拉2.26%報24.95元，成交1,294張

華夏(1305-TW)近5分K漲速2.26%，22日09:13報24.95元，成交1,294張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華夏(1305-TW)近5日股價下跌5.13%，所屬產業為塑膠工業，相關塑膠類指數下跌3.23%。台灣加權指數下跌3.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,752 張
- 外資買賣超：-2,047 張
- 投信買賣超：+458 張
- 自營商買賣超：-163 張
- 融資增減：-804 張
- 融券增減：-84 張
最新相關新聞
華夏(1305-TW)近5分K漲速2.26%，22日09:13報24.95元，成交1,294張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華夏(1305-TW)近5日股價下跌5.13%，所屬產業為塑膠工業，相關塑膠類指數下跌3.23%。台灣加權指數下跌3.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+36.63%
$13,663
原投組報酬率
+29.87%
$12,987
投組標的成分
40%
4763
20%
3128
20%
3454
10%
4155
10%