盤中速報 - 華夏(1305)急跌-2.07%報23.75元，成交3,628張

華夏(1305-TW)近5分K跌速2.07%，12日09:08報23.75元，成交3,628張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華夏(1305-TW)近5日股價上漲9.19%，所屬產業為塑膠工業，相關塑膠類指數下跌3.31%。台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,415 張
- 外資買賣超：+603 張
- 投信買賣超：+767 張
- 自營商買賣超：+45 張
- 融資增減：+2,321 張
- 融券增減：+222 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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