聯華食鮮食業績成長 觀音新廠建置將帶來三大效益

休閒食品及鮮食廠聯華食 (1231-TW) 投資高達 61 億元的桃園觀音新廠正式在今年動工，預計加上基隆新廠投資，將帶來銷售、物流及製造三方面效益，就目前的營運現況來看，總經理林家齊指出，今年來鮮食業績成長、產品價格調漲、生產規模擴大，因此毛利率和去年相當。

聯華食看好，新投資案將增加銷售動能及節省運輸成本，聯華食也研發多重穀物，產出健康並接近原形食物產品搶攻市場。

聯華食 2022 年前三季營收 77.63 億元，毛利率維持在 23%，與去年同期相當，稅後純益 6.07 億元，年增 11.39%，每股純益爲 2.71 元，林家齊在今天召開的法人說明會中指出，聯華食的鮮食業績成長、產品價格調漲、生產規模擴大，所以毛利率和去年相當，這兩年公司陸續有重大投資案，未來持續朝成長目標前進。

林家齊強調，聯華食鮮食業務中的餐盒、三明治對價格的上漲有嚴格控制，對消費者而言，價格反而有競爭力，今年前 11 月鮮食業績約有 10% 成長，表現比去年還要好，也因為營收成長，固定費用攤的比就會低，毛利率也維持不錯的水準。

同時，聯華食在休閒食品方面，受惠是封閉包裝，受疫情衝擊比較小，今年原物料大漲，為反應成本，聯華食在 7 月陸續調漲可樂果等產品價格，到 11 月已陸續完成調整，受惠生產規模比以前大，所以毛利率和去年相當。

聯華食對投資桃園觀音新廠案，除建置很多自動化生產設備人工需求外。此外，聯華食有很多重要客戶都在積極拓點，對物流需求很多，並陸續朝向更適合的物流前進。