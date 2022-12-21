OKX金融市場總監Lennix：NFT應用前景廣闊，未來或成爲鏈上信貸評級的依據

臺灣開始在全球 Web3 浪潮中嶄露頭角。

盛會扎堆、人才集結、創新萌芽...... 續寫着臺灣和 Web3 故事。

2022 年臺灣最大的區塊鏈盛會，也是亞洲最大的 NFT 嘉年華「NFT Taipei」於 12 月 09 日在臺北正式開幕，本次活動邀請了以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin、Animoca Brands 聯合創始人 Yat Siu、The Sandbox 的聯合創始人兼首席運營官 Sebastien Borget、Twitch 聯合創始人 Kevin Lin 等 Web3 頂級領導者，集結了上百位最有影響力的新銳藝術家和臺北本地企業，圍繞 NFT 應用、遊戲、元宇宙、創作、藝術等議題，展開深度探討。

作爲全球加密資產交易所的代表，OKX 金融市場總監 Lennix 受邀出席了本次活動，並發表了《Web3 的實踐和思考》主題演講，從全球 Web3 發展情況、落地應用、OKX 的 Web3 佈局、潛力賽道、未來趨勢等方面展開，分享了對行業的思考。

圖：OKX 金融市場總監 Lennix 通過視頻連線發表演講

Lennix 演講全文（刪減整理）：

大家好，我是 OKX 金融市場總監 Lennix，非常高興可以參加今天的「NFT Taipei」活動，跟臺北的朋友進行交流。

Web3 正在引領下一代互聯網形態，發展前景廣闊，在全球範圍內獲得前所未有的關注。

不僅僅是其他各國積極發力，香港近期宣佈加入 Web3 競爭，還有臺灣也非常重視。尤其是在監管體系方面，全球各國紛紛展開探索，制定相關的政策法規，推出牌照申請制度等，助力和規範 Web3 行業更好地發展。在這種背景下，歐易 OKX 有條不紊的推進全球化佈局，結合不同地區的監管路徑，一方面在當地大力扶持人才，另外一方面全力推進牌照申請，爲用戶提供安全可靠的服務。

自從比特幣白皮書以來，歷經數年的發展，Web3 行業不斷推陳出新，生態日益繁榮。Web3.0 本質是一場數據變革，通過 Token 的概念，把數據「所有權」從大型平臺迴歸到用戶手中，從而讓互聯網更加平等。

圖：OKX 在 NFT Taipei 活動展位

三個緯度理解 Web3

很多人對 Web3 的瞭解僅僅停留在某個應用、晦澀難懂的概念等，究竟該如何理解 Web3？

可以從互聯網演進、行業痛點、Web3 實踐三個維度分別來看。

從互聯網演進而言，Web3 是以區塊鏈等技術爲核心的下一代互聯網形態，是一個與 Web1 和 Web2 相對概念。如果說 Web1 是一個只讀網絡，Web2 是一個讀寫網絡，那麼 Web3 則是一個創造可讀、可寫、可實現價值傳輸的第三代互聯網協議。

從解決的痛點而言，Web2 有兩個比較顯著的弊端。一個是在 Web2 的世界中，在沒有用戶允許的前提下，平臺通過提供免費服務來獲取用戶數據。比如部分打車軟件，理論上只需要知道用戶和司機的位置、聯繫方式，然後進行訂單匹配即可，但卻不遺餘力地獲取用戶照片、語音、通訊錄等更多信息，這些並非必要信息，也沒有獲得用戶同意。

另外一個就是，Web2 平臺會形成用戶數據壟斷，並轉化爲利潤。比如很電商公司，他們的目標就是通過大規模的補貼活動，來獲取用戶數據，形成行業領導地位，從而拿到更多融資。同時還會進行鉅額廣告費等差異化變現。

基於以上行爲，Web2 公司完成了從免費服務到盈利的轉變，並形成了行業壟斷。實際上，用戶在 Web2 平臺上產生的衍生數據都是價值資產，是屬於用戶所擁有的，但是利潤卻被平臺賺走了。

相較於 Web1 和 Web2，Web3.0 就是把用戶的權力和數據所有權完全歸還給用戶自己，即通過區塊鏈技術，把用戶所有的網上行爲、個人數據等，轉化爲用戶的數字資產。Web3 有效解決 Web2.0 時代的壟斷、隱私保護缺乏，實現了去中心化。

圖：OKX 展位擠滿了前來諮詢的用戶

從行業實踐而言，Web3 還處在非常早期，遠遠沒有達到上面提到的程度，但有非常多的建設者在日以繼夜地努力，可以預見 Web3 未來將是一個多鏈的世界，不僅包括 Layer 1、還有 Layer 2，此外每個公鏈都存在差異化特點，生態也有所不同，會出現各式各樣的 dApp，行業將朝着多資產、多元化的方向發展。但隨之而來的是，用戶對跨鏈和資產轉換的需求會越來越多，極待一個可以滿足多鏈的錢包。

OKX 一直在 Web3 領域埋頭深耕，進行了非常多的探索，推出的第一個去中心化應用就是 Web3 入口——歐易 Web3 錢包。歐易 Web3 錢包推出的目的就是希望給全球用戶提供一個方便快捷的入口，涵蓋了錢包、鏈上交易、賺幣、NFT 市場和 dApp 探索五大核心功能。

歐易 Web3 錢包是當下市場上最全面的異構多鏈錢包，支持 Ethereum、Avalanche、OKC、Polygon 等 37 + 公鏈和 1000+DeFi 協議，用戶無需再下載其他錢包，就可以交互全部的主流公鏈。此外，歐易 Web3 錢包內嵌了 DEX，滿足用戶最優價格交易需求的同時，還可以在安全地進行跨鏈資產轉換，規避了資產跨鏈的風險。令人眼前一亮的是，歐易 Web3 錢包還提供了 NFT 市場和 dApp 探索，用戶可以隨時隨地體驗 Web3 世界。比如你在 OKC 的 DeFi 挖礦之後，可以立馬賣成 ETH，還可以去 Ethereum 參與新的 GameFi 等等。

以上所有的功能，都可以在歐易 Web3 錢包裏同時實現，這也就是爲什麼歐易 Web3 錢包將成爲 Web3 入口的核心原因。

圖：用戶現場下載並體驗 OKX APP

值得關注的 Web3 賽道

儘管 Web3 還處在非常早期階段，但是已經有幾個非常不錯的賽道正在蓬勃發展，今天只重點聊下 NFT 賽道。

可以肯定的是，未來 NFT 將釋放更大的潛力。

NFT 的內涵非常廣闊，如果說頭像類資產是 NFT 的 1.0 時代，那麼現在的就是 NFT 2.0 時代。可以看到，出現了越來越多的 NFT PASS，可以理解爲 Web3 世界的會員卡，用戶通過購買 NFT PASS 提前鎖定一些權益，比如獲得藝術家項目的空投或鑄造白名單等、參加獲得的通行證，但這距離 NFT 大規模落地的願景還差得很遠。

未來 NFT 不會只是單純圖片和社區共識的結合，還會包括時間概念、權益概念等等，這裏面留給我們去探索和提升的空間非常大，可以圍繞幾個具體的例子來展開。

比如用戶鏈上的交易或者挖礦行爲可以鑄造成 NFT，時間也可以鑄造成不同的 NFT，這兩者結合之後會是一種怎樣的 NFT 呢？再比如，SocialFi 也將是一個不錯的賽道，用戶在 SocialFi 貢獻了非常多的內容、流量還有交易等等，如果把 SocialFi 的行爲變成 NFT，並且結合時間概念的 NFT，是否也會變成一個不錯的標的？此外，用戶鏈上的借貸、抵押等金融行爲也可以去鑄造 NFT，然後這個 NFT 是否可以用作鏈上信用卡的概念，或者成爲未來或成爲鏈上信貸評級的依據 ，能否去 DeFi 裏使用？

就個人而言，我認爲 NFT 未來應用於鏈上信貸評級依據的概率非常大。抵押和借貸是 DeFi 領域的基本應用，而信用評級則是借貸過程中的重要依據，但鏈上去中心化的信用評級一直缺少，因此可以把用戶的抵押和借貸等金融行爲、鏈上活動數據等鑄成一個信用類 NFT，當用戶希望從 DeFi 協議中借款時，可以用信用類 NFT 來評估用戶鏈上信用等級，既避免了中心化機構評級的缺漏，也可以幫助用戶完成貸款需求。

綜上而言，NFT 未來的應用前景會非常廣闊，創新空間也會很大。

圖：用戶在 OKX 展位觀看產品介紹

Web3 未來展望

毋庸置疑的是，Web3 發展前景將會非常廣闊，這裏不再展開。就個人而言，我暢想的 Web3 未來是把人類文明放到元宇宙裏，在元宇宙裏實現全球共享和開放。

在歐易 OKX 全球化進程中，臺灣是我們非常重視的地區，希望可以跟臺灣本土企業、項目方、媒體和社區等朋友們展開更多的合作，一起共建 Web3。

謝謝大家。