OKX金融市場總監Lennix：NFT應用前景廣闊，未來或成爲鏈上信貸評級的依據

臺灣開始在全球 Web3 浪潮中嶄露頭角。
盛會扎堆、人才集結、創新萌芽...... 續寫着臺灣和 Web3 故事。
2022 年臺灣最大的區塊鏈盛會，也是亞洲最大的 NFT 嘉年華「NFT Taipei」於 12 月 09 日在臺北正式開幕，本次活動邀請了以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin、Animoca Brands 聯合創始人 Yat Siu、The Sandbox 的聯合創始人兼首席運營官 Sebastien Borget、Twitch 聯合創始人 Kevin Lin 等 Web3 頂級領導者，集結了上百位最有影響力的新銳藝術家和臺北本地企業，圍繞 NFT 應用、遊戲、元宇宙、創作、藝術等議題，展開深度探討。
作爲全球加密資產交易所的代表，OKX 金融市場總監 Lennix 受邀出席了本次活動，並發表了《Web3 的實踐和思考》主題演講，從全球 Web3 發展情況、落地應用、OKX 的 Web3 佈局、潛力賽道、未來趨勢等方面展開，分享了對行業的思考。
Lennix 演講全文（刪減整理）：
大家好，我是 OKX 金融市場總監 Lennix，非常高興可以參加今天的「NFT Taipei」活動，跟臺北的朋友進行交流。
Web3 正在引領下一代互聯網形態，發展前景廣闊，在全球範圍內獲得前所未有的關注。
不僅僅是其他各國積極發力，香港近期宣佈加入 Web3 競爭，還有臺灣也非常重視。尤其是在監管體系方面，全球各國紛紛展開探索，制定相關的政策法規，推出牌照申請制度等，助力和規範 Web3 行業更好地發展。在這種背景下，歐易 OKX 有條不紊的推進全球化佈局，結合不同地區的監管路徑，一方面在當地大力扶持人才，另外一方面全力推進牌照申請，爲用戶提供安全可靠的服務。
自從比特幣白皮書以來，歷經數年的發展，Web3 行業不斷推陳出新，生態日益繁榮。Web3.0 本質是一場數據變革，通過 Token 的概念，把數據「所有權」從大型平臺迴歸到用戶手中，從而讓互聯網更加平等。
三個緯度理解 Web3
很多人對 Web3 的瞭解僅僅停留在某個應用、晦澀難懂的概念等，究竟該如何理解 Web3？
可以從互聯網演進、行業痛點、Web3 實踐三個維度分別來看。
從互聯網演進而言，Web3 是以區塊鏈等技術爲核心的下一代互聯網形態，是一個與 Web1 和 Web2 相對概念。如果說 Web1 是一個只讀網絡，Web2 是一個讀寫網絡，那麼 Web3 則是一個創造可讀、可寫、可實現價值傳輸的第三代互聯網協議。
從解決的痛點而言，Web2 有兩個比較顯著的弊端。一個是在 Web2 的世界中，在沒有用戶允許的前提下，平臺通過提供免費服務來獲取用戶數據。比如部分打車軟件，理論上只需要知道用戶和司機的位置、聯繫方式，然後進行訂單匹配即可，但卻不遺餘力地獲取用戶照片、語音、通訊錄等更多信息，這些並非必要信息，也沒有獲得用戶同意。
另外一個就是，Web2 平臺會形成用戶數據壟斷，並轉化爲利潤。比如很電商公司，他們的目標就是通過大規模的補貼活動，來獲取用戶數據，形成行業領導地位，從而拿到更多融資。同時還會進行鉅額廣告費等差異化變現。
基於以上行爲，Web2 公司完成了從免費服務到盈利的轉變，並形成了行業壟斷。實際上，用戶在 Web2 平臺上產生的衍生數據都是價值資產，是屬於用戶所擁有的，但是利潤卻被平臺賺走了。
相較於 Web1 和 Web2，Web3.0 就是把用戶的權力和數據所有權完全歸還給用戶自己，即通過區塊鏈技術，把用戶所有的網上行爲、個人數據等，轉化爲用戶的數字資產。Web3 有效解決 Web2.0 時代的壟斷、隱私保護缺乏，實現了去中心化。
從行業實踐而言，Web3 還處在非常早期，遠遠沒有達到上面提到的程度，但有非常多的建設者在日以繼夜地努力，可以預見 Web3 未來將是一個多鏈的世界，不僅包括 Layer 1、還有 Layer 2，此外每個公鏈都存在差異化特點，生態也有所不同，會出現各式各樣的 dApp，行業將朝着多資產、多元化的方向發展。但隨之而來的是，用戶對跨鏈和資產轉換的需求會越來越多，極待一個可以滿足多鏈的錢包。
OKX 一直在 Web3 領域埋頭深耕，進行了非常多的探索，推出的第一個去中心化應用就是 Web3 入口——歐易 Web3 錢包。歐易 Web3 錢包推出的目的就是希望給全球用戶提供一個方便快捷的入口，涵蓋了錢包、鏈上交易、賺幣、NFT 市場和 dApp 探索五大核心功能。
歐易 Web3 錢包是當下市場上最全面的異構多鏈錢包，支持 Ethereum、Avalanche、OKC、Polygon 等 37 + 公鏈和 1000+DeFi 協議，用戶無需再下載其他錢包，就可以交互全部的主流公鏈。此外，歐易 Web3 錢包內嵌了 DEX，滿足用戶最優價格交易需求的同時，還可以在安全地進行跨鏈資產轉換，規避了資產跨鏈的風險。令人眼前一亮的是，歐易 Web3 錢包還提供了 NFT 市場和 dApp 探索，用戶可以隨時隨地體驗 Web3 世界。比如你在 OKC 的 DeFi 挖礦之後，可以立馬賣成 ETH，還可以去 Ethereum 參與新的 GameFi 等等。
以上所有的功能，都可以在歐易 Web3 錢包裏同時實現，這也就是爲什麼歐易 Web3 錢包將成爲 Web3 入口的核心原因。
值得關注的 Web3 賽道
儘管 Web3 還處在非常早期階段，但是已經有幾個非常不錯的賽道正在蓬勃發展，今天只重點聊下 NFT 賽道。
可以肯定的是，未來 NFT 將釋放更大的潛力。
NFT 的內涵非常廣闊，如果說頭像類資產是 NFT 的 1.0 時代，那麼現在的就是 NFT 2.0 時代。可以看到，出現了越來越多的 NFT PASS，可以理解爲 Web3 世界的會員卡，用戶通過購買 NFT PASS 提前鎖定一些權益，比如獲得藝術家項目的空投或鑄造白名單等、參加獲得的通行證，但這距離 NFT 大規模落地的願景還差得很遠。
未來 NFT 不會只是單純圖片和社區共識的結合，還會包括時間概念、權益概念等等，這裏面留給我們去探索和提升的空間非常大，可以圍繞幾個具體的例子來展開。
比如用戶鏈上的交易或者挖礦行爲可以鑄造成 NFT，時間也可以鑄造成不同的 NFT，這兩者結合之後會是一種怎樣的 NFT 呢？再比如，SocialFi 也將是一個不錯的賽道，用戶在 SocialFi 貢獻了非常多的內容、流量還有交易等等，如果把 SocialFi 的行爲變成 NFT，並且結合時間概念的 NFT，是否也會變成一個不錯的標的？此外，用戶鏈上的借貸、抵押等金融行爲也可以去鑄造 NFT，然後這個 NFT 是否可以用作鏈上信用卡的概念，或者成爲未來或成爲鏈上信貸評級的依據 ，能否去 DeFi 裏使用？
就個人而言，我認爲 NFT 未來應用於鏈上信貸評級依據的概率非常大。抵押和借貸是 DeFi 領域的基本應用，而信用評級則是借貸過程中的重要依據，但鏈上去中心化的信用評級一直缺少，因此可以把用戶的抵押和借貸等金融行爲、鏈上活動數據等鑄成一個信用類 NFT，當用戶希望從 DeFi 協議中借款時，可以用信用類 NFT 來評估用戶鏈上信用等級，既避免了中心化機構評級的缺漏，也可以幫助用戶完成貸款需求。
綜上而言，NFT 未來的應用前景會非常廣闊，創新空間也會很大。
Web3 未來展望
毋庸置疑的是，Web3 發展前景將會非常廣闊，這裏不再展開。就個人而言，我暢想的 Web3 未來是把人類文明放到元宇宙裏，在元宇宙裏實現全球共享和開放。
在歐易 OKX 全球化進程中，臺灣是我們非常重視的地區，希望可以跟臺灣本土企業、項目方、媒體和社區等朋友們展開更多的合作，一起共建 Web3。
謝謝大家。