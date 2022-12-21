12月投資氣象 這二大市場遭列負向

國泰證券今 (21) 日發布 12 月投資氣象，將中國和新興歐洲市場列為負向，多數市場均為中立，並提醒投資人需留意短線投資風險。

國泰證指出，儘管市場預期聯準會明年有望減緩升息步調，提振投資市場信心，但經濟需求放緩、企業獲利下修，加上歐、美、日本與新興亞洲等國家持續面臨地緣政治、能源危機、極端氣候和升息循環等影響，因此，抱持中立看法。

對於中國市場，由於有封控措施的後續效應，以及白紙運動等爭議，持較保守看待。

國泰證券觀察全球各類資產，近期市場處變動之際，投資建議採「債優於股」的策略；若以中長期投資來看，在未明顯見到美國總體經濟基本面改善或貨幣政策明顯轉向的過渡時期，建議投資人可關注具防禦性質產業，如醫療、觀光和公用事業等，以及 ESG 相關類股。

而進入 2023 年後，隨聯準會升息漸入尾聲，公債殖利率將提前觸頂，高投資等級債的投資契機有望浮現，建議投資人可參考投資等級債和公債相關標的。

此外，據 PwC 調查顯示，今年有 77% 的機構投資人停止投資不具有 ESG 相關產品的公司，彭博也估計，2022 年全球 ESG 資產規模可能超過 41 兆美元。因此，國泰證券建議投資人可多關注 ESG 相關概念股，以及企業在 ESG 策略上的布局，在全球政經秩序變動時期，預期有較佳的發展。