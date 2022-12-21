今年全球電視出貨量創十年新低 明年估跌破2億台

研調機構 TrendForce 今 (21) 日指出，今 (2022) 年全年電視出貨量 2.02 億台，年減 3.9%，創下近十年新低，且明年在全球經濟壟罩在通膨下，出貨量恐進一步下滑，估僅剩 1.99 億台，跌破 2 億台大關。

研調表示，雖然電視出貨量表現節節敗退，不過今年大尺寸面板價格以及航運費用降幅超過五成，有效提高品牌對大尺寸產品促銷力道，推升電視平均尺寸成長 1.4 吋，達 56 吋。

研調認為，明年電視面板供應寬裕，價格大漲可能性不高，可有效降低品牌的成本壓力，有助大型促銷活動。

且根據國際貨幣基金 (IMF) 指出，明年全球經濟成長率估放緩至 2.7%，三個最大的經濟體包括美國、歐元區和中國成長會持續停滯，全球消費市場也壟罩在高通膨壓力，預期電視出貨成長不易，估明年出貨量預估將再衰退 1.4%，僅 1.99 億台。

研調補充，即便今年下半年電視面板價格來到歷史新低，但今年中國境內電視銷量受防疫政策影響，雙 11 促銷衰退近 1 成，反觀北美地區，下半年為刺激終端需求，從 Prime Day 率先展開促銷，黑五假期更達高峰，今年 11 月北美電視銷售量年增 13%。

研調補充，高階電視產品也出師不利，由於 8K 電視沒有對應的播放內容，加上昂貴的零售價，品牌意興闌珊，經過幾年的推廣，始終僅三星電子一家廠商以市占率近 7 成獨撐。

今年受通膨侵蝕消費者預算，使得 8K 電視出貨量僅 40 萬台，年減 7.4%，為近年首見衰退；不過，隨著面板廠陸續推出優惠 8K 產品，明年 8K 電視出貨量可望年增 20%，突破 50 萬台。