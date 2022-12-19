趕上過年！中國多地預測明年1月迎疫情感染高峰

隨著中國疫情發展，浙江、山東、湖南等地預測下月將迎來疫情感染高峰，屆時又趕上農曆春節，疫情將伴隨人口流動加速傳播。

《第一財經》報導，浙江省政府周日（18 日）表示，據國內外多個研究模型測算，浙江第一波疫情預計明年 1 月中旬左右迎來高峰，且不排除提前到來。

隨著疫情發展，近期多地相繼在預測當地疫情高峰到來時間。12 月 15 日，江西省疫情防控指揮部醫療救治組組長龔建平說，據專家研判，江西省下一波疫情高峰將在今年 12 月底、明年 1 月初到來，春節前後達到峰值。

山東省新型冠狀病毒肺炎疫情處置工作指揮部醫療救治專家組組長董亮日前表示，山東疫情防控工作比較嚴謹，落實到位，第一波高峰期會比其他地區略微延期。「我預計應該在明年 1 月份。另外，城市比農村人口密集，農村的疫情高峰期會相對晚一些。」

專家表示，無法預測湖南疫情高峰具體日期，但以目前疫情發展情況來看，大約會在春節前後攀抵高峰。

中國政府因應新冠病毒疫情，已經從最初的「速決戰」，轉變為「大決戰」，保健康、防重症，是當前重要目標。隨著感染人數增加，勢必重症率也會提升，一旦重症率大幅升高，醫療資源將面臨考驗。政府該如何做好分級診療，防止醫療資源擠兌，成為重點。

時序進入 1 月後，各地將逐漸進入春節返鄉高峰，將會有大規模人流從大城市湧向農村，農村疫情防控更是重中之重。