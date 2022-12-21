美股重點新聞摘要2022年12月21日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：聯邦快遞 (FDX)、Nike(NKE)

美國 11 成屋銷售總數、12 月諮商會消費者信心指數

打折促銷奏效 Nike 營收獲利超預期 盤後跳漲逾 12%

運動用品大廠 Nike 周二 (20 日) 盤後公布會計年度第 2 季財報，即使庫存持續增加、成本上升擠壓利潤，但營收和獲利仍輕鬆打敗華爾街預期，盤後股價應聲大漲逾 12%。閱讀全文...

聯邦快遞 Q2 表現不如去年 但成本削減奏效 激勵盤後漲逾 3%

聯邦快遞 (FedEx) (FDX-US) 周二 (20 日) 公布 2023 會計年度第二季 (11/30 止) 獲利和營收均較去年同期下降，並警告需求持續疲軟，但積極削減成本的措施緩和此一衝擊。閱讀全文...

博通 610 億美元收購 VMware 交易案 面臨歐盟深入調查

外媒周二（20 日）報導，博通（Broadcom）擬以 610 億美元收購雲端運算公司 VMware 的交易將面臨歐盟長期審查，此前歐盟監管機構警告，收購交易將給企業客戶帶來高價、低品質且創新匱乏的影響。閱讀全文...

傳俄國鎳礦巨擘 Nornickel 考慮明年減產 10% LME 鎳價走高

彭博周二（20 日）援引知情人士消息報導，由於一些歐洲的買家不再選擇俄羅斯供應，而且鎳金屬本身可能供應過剩，生產鎳礦的俄羅斯企業 Nornickel（MMC Norilsk Nickel PJSC）考慮將明年的鎳產量削減約 10% 並已將減產計畫通知客戶。閱讀全文...