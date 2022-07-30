3M訴訟前景未明 分析師認為還不宜買進

《巴隆商周》報導，3M (MMM-US) 近期大動作頻頻，戮力扭轉其糟糕的股票表現，但投資者仍應保持警惕。

3M 近年股價表現不佳，自 2018 年股價達近 260 美元高峰以來，已下跌約 45%，係因獲利能力下降且纏訟高達數十億美元。

該公司本周開始處理這些問題，周二公布第二季財報後，股價大漲 4.9%，周五 (29 日) 持續上漲 2.04%，收每股 143.24 美元，但今年迄今仍有 19% 以上跌幅。

雖然財報數據並不好，且管理層下修全年獲利預測，理由是美元走強與宏觀經濟環境不明確，但與此同時，3M 宣布剝離其醫療保健部門的計畫，並為其因 Combat Arms 耳塞設計不良而涉訟的 Aearo Technologies 子公司聲請破產保護，之後訴訟程序可望終止。針對受害者恐求償無門的問題，3M 將成立 10 億美元信託基金，以賠償因佩戴該款設計缺陷的耳塞而導致聽力受損的軍人。

花旗研究分析师 Andrew Kaplowitz 表示，3M 若能藉由聲請子公司破產的方式，將 Combat Arms 耳塞訴訟的賠償控制在 10 億美元內，將是長期正面因素。

3M 透過剝離醫療保健部門以釋放價值的計畫似乎是合理的。以 2023 年預估獲利計算，3M 現行股價本益比約 13.1，與 S&P 500 指數本益比 16.8 相比，便宜不少，與自身 5 年平均股價本益比 18 的水準也下降許多。

更重要的是，醫療設備和服務股現行本益比約 18，因此一旦擺脫困境，該公司可望獲得更高的估值。

然而，3M 為 Aearo 聲請第 11 章破產保護的策略引發更大問題：這是否能經得起法律審查，10 億美元是否足以支付所有索賠？一位代表受害軍人的律師表示，10 億美元的信託基金僅賠付每位聽力受損的軍人 5000 美元。一位原告 Joseph Sigmon 憤怒說：「請問 3M 執行長 Mike Roman 願意為 5000 美元失去聽力嗎？」

3M 面臨超過 29 萬名受害者的索賠，迄今已向 13 名原告支付約 2.65 億美元的賠償。Richmond 大學法學教授 Carl Tobias 指出，3M 可能要花費一年的時間嘗試解決幾個 Combat Arms 耳塞案，待這些訴訟完成後，投資者、當事人和公司才能比較清楚各種相關數據。