〈外銷訂單〉10月估雙減連二黑 全年拚守住正成長

我國外銷訂單在去年高基期影響下，9 月、第三季雙雙翻黑，展望第四季，經濟部統計處處長黃于玲今 (20) 日表示，後續要關注年終旺季效應、國際電子新品動能、科技應用等三面向，預期 10 月將呈現雙減、連二黑，全年力拚維持正成長。

經濟部統計處預估，10 月外銷訂單將達 570-585 億美元，月減 4-6.5%、年減 1-3.6%%，全年外銷訂單若要維持正成長走勢，推算 11、12 月單月平均金額需達 537 億美元以上。

從主要接單貨品別觀察，黃于玲說，電子產品動能仍有科技應用、電子新品兩個支撐因素，目前來看，科技應用動能續強，新品則要觀察市場狀況，不過第四季相關業別增幅將因去年基期較高而持續收斂。

光學器材、傳統貨品則維持相對低迷，黃于玲表示，近期光學器材動向指數反映季節性因素略有回升，但整體而言需求仍偏弱，從研調機構數據顯示，電視面板雖然趨於止跌，但對比去年同期仍下滑 4-5 成，IT 面板跌勢則持續擴大，年減幅也接近 4 成，傳統貨品則與終端需求、油價、原材物料價格有關，短期需求仍偏弱。

近期美中科技戰角力再起，黃于玲分析，中國終端消費需求不好確實會影響接單表現，從大類別觀察，包含 IC 設計、晶片通路、記憶體都有下滑，至於美國最新禁令影響，9 月廠商都反映並未受相關影響，經濟部內部也評估對我國半導體產業影響不大，但後續仍需觀察、蒐集廠商意見。

值得關注的是，今年單季外銷訂單高點目前落在第一季的 1731.3 億美元，高於第二季、第三季的 1661.7、1697.8 億美元，黃于玲說，今年的季度狀況確實與往年不同，可能成為 911 事件發生的 2001 年後，第二次脫離傳統循環走勢的一年。