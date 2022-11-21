〈外銷訂單〉10月金額554億美元連2黑 雙減低預期

經濟部統計處今 (21) 日公布 10 月外銷訂單統計結果，反映全球經濟受通膨、升息影響，終端需求走弱，加上產業鏈調整庫存、去年同期基期較高，10 月外銷訂單金額下滑至 554 億美元，月減 9.1%、年減 6.3%，低於預期，為連 2 黑，累計前 10 月外銷訂單達 5644.7 億美元、年增 4.4%。

統計處表示，雖國際品牌智慧手機新品效應、新興科技應用、數位化及雲端資料處理需求延續，但 10 月各主要貨品接單仍受終端需求走弱，產業鏈調整庫存影響，呈現增幅放緩或衰退擴大。

按貨品別觀察，統計處說，電子產品受惠 5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求續強，加上年底備貨挹注，10 月接單金額達 188.6 億美元、仍年增 9.6%，為連續 33 個月正成長，並創同期新高，不過資訊通信產品接單則呈現年減 0.3%、金額達約 184.5 億美元。

光學器材方面，持續受市場需求疲軟影響，10 月接單僅達 14.7 億美元，年減幅高達 43.4%，為連續九個月負成長。

統計處進一步指出，傳統貨品也因業者對設備投資意願轉趨保守，加上部分產品價格低於去年同月，主要類別均呈現雙位數下滑，塑橡膠製品、基本金屬、化學品及機械 10 月分別年減 38.3%、35.6%、31% 及 25.3%。

展望未來，統計處認為，雖然新興應用及數位轉型商機持續，加上歐美年終採購旺季、農曆春節備貨需求陸續釋出，均有助外銷接單成長動能，但全球通膨及升息壓力續處高檔、俄烏戰爭未歇、中國堅持清零政策等，仍未全球經濟增添不確定性。

統計處預期 11 月外銷訂單金額將落在 540-560 億美元，月減 2.5% 到月增 1.1%，但將年減 14.5%-17.6%，反映去年同期基期較高，呈現連 3 個月負成長。