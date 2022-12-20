盤中速報 - 中化生(1762)急跌-2.06%報61.7元，成交372張

中化生(1762-TW)近5分K跌速2.06%，20日09:08報61.7元，成交372張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中化生(1762-TW)近5日股價下跌2.8%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲0.57%。台灣加權指數下跌1.23%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,403 張
- 外資買賣超：-945 張
- 投信買賣超：-447 張
- 自營商買賣超：-11 張
- 融資增減：+1,327 張
- 融券增減：+19 張
最新相關新聞
中化生(1762-TW)近5分K跌速2.06%，20日09:08報61.7元，成交372張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中化生(1762-TW)近5日股價下跌2.8%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲0.57%。台灣加權指數下跌1.23%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+16.69%
$11,669
原投組報酬率
+6.78%
$10,678
投組標的成分
40%
2014
20%
3444
20%
2441
10%
3128
10%