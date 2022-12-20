盤中速報 - 中化生(1762)急跌-2.06%報61.7元，成交372張

中化生(1762-TW)近5分K跌速2.06%，20日09:08報61.7元，成交372張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中化生(1762-TW)近5日股價下跌2.8%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲0.57%。台灣加權指數下跌1.23%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,403 張
  • 外資買賣超：-945 張
  • 投信買賣超：-447 張
  • 自營商買賣超：-11 張
  • 融資增減：+1,327 張
  • 融券增減：+19 張

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