盤中速報 - 麗臺(2465)急跌-2.34%報43.75元，成交5,432張

麗臺(2465-TW)近5分K跌速2.34%，16日09:03報43.75元，成交5,432張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

麗臺(2465-TW)近5日股價上漲18.66%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.76%。台灣加權指數上漲1.24%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,819 張
  • 外資買賣超：+1,816 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張
  • 融資增減：-223 張
  • 融券增減：+356 張

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投組標的成分

  • 40%

    撼訊

    6150

  • 20%

    麗臺

    2465

  • 20%

    連宇

    2482

  • 10%

    華擎

    3515

  • 10%

    摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計)

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