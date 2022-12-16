盤中速報 - 麗臺(2465)急跌-2.34%報43.75元，成交5,432張

麗臺(2465-TW)近5分K跌速2.34%，16日09:03報43.75元，成交5,432張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗臺(2465-TW)近5日股價上漲18.66%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.76%。台灣加權指數上漲1.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,819 張
- 外資買賣超：+1,816 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
- 融資增減：-223 張
- 融券增減：+356 張
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+33.41%
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原投組報酬率
+25.48%
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投組標的成分
40%
6150
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20%
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