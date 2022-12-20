盤中速報 - 撼訊(6150)急拉2.87%報79.0元，成交649張

撼訊(6150-TW)近5分K漲速2.87%，20日09:07報79.0元，成交649張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

撼訊(6150-TW)近5日股價上漲17.63%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.35%。櫃買指數下跌0.47%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,318 張
  • 外資買賣超：+3,046 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+272 張
  • 融資增減：-490 張
  • 融券增減：+89 張

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