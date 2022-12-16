盤中速報 - 撼訊(6150)急拉2.17%報80.2元，成交2,341張

撼訊(6150-TW)近5分K漲速2.17%，16日09:12報80.2元，成交2,341張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
撼訊(6150-TW)近5日股價上漲22.17%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.07%。櫃買指數上漲0.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,156 張
- 外資買賣超：+2,822 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+334 張
- 融資增減：-116 張
- 融券增減：+141 張
最新相關新聞
撼訊(6150-TW)近5分K漲速2.17%，16日09:12報80.2元，成交2,341張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
撼訊(6150-TW)近5日股價上漲22.17%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.07%。櫃買指數上漲0.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+11.68%
$11,168
原投組報酬率
+5.03%
$10,503
投組標的成分
40%
6150
20%
2465
20%
2482
10%
3515
10%