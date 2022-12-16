盤中速報 - 撼訊(6150)急拉2.17%報80.2元，成交2,341張

撼訊(6150-TW)近5分K漲速2.17%，16日09:12報80.2元，成交2,341張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

撼訊(6150-TW)近5日股價上漲22.17%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.07%。櫃買指數上漲0.77%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,156 張
  • 外資買賣超：+2,822 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+334 張
  • 融資增減：-116 張
  • 融券增減：+141 張

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投組標的成分

  • 40%

    撼訊

    6150

  • 20%

    麗臺

    2465

  • 20%

    連宇

    2482

  • 10%

    華擎

    3515

  • 10%

    摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計)

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