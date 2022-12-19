盤中速報 - 撼訊(6150)急跌-2.55%報76.5元，成交446張

撼訊(6150-TW)近5分K跌速2.55%，19日09:04報76.5元，成交446張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

撼訊(6150-TW)近5日股價上漲18.47%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.41%。櫃買指數下跌0.84%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,388 張
  • 外資買賣超：+3,079 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+309 張
  • 融資增減：-480 張
  • 融券增減：+127 張

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