〈台股盤前〉法人作帳恐轉結帳 難脫整理頹勢

台股加權指數昨日下跌 95.23 點，收 14433.32 點，三大法人連 3 賣，隨著美股持續走跌，而隨著市場憂心經濟衰退前景，美股連 4 黑，台股大盤也難脫弱勢整理格局，法人更提醒，時序靠近年底，投信已轉為賣超，須留意日前的投信認養股遭結帳。

三大法人昨日在集中市場賣超 183.79 億元，其中，外資賣超 138.91 億元，為連 3 賣，投信賣超 7.33 億元，終結連 26 買，自營商賣超 37.55 億元，則是連 7 賣。

美股方面，由於聯準會和全球主要央行一致放鷹，加深市場擔憂經濟衰退，道瓊指數續跌 162.92 點或 0.49%，收 32,757.54 點，那斯達克指數下跌 159.38 點或 1.49%，收 10,546.03 點，標普 500 指數下跌 34.7 點或 0.9%，收 3,817.66 點，費城半導體指數下跌 36.2 點或 1.37%，收 2,599.9 點。

消息面上，中國最大、全球前三大智慧手機品牌小米傳出年底大裁員，且這次裁員規模恐達 15%，亦即超過 5000 人，顯示非蘋手機市況恐較預期更慘，相關台廠供應鏈包括聯發科、友達、大立光和新鉅科等後續的出貨動能，恐受進一步衝擊。

歐盟委員會將在明年 3 月執行更嚴苛的能源效率指數計畫，目前市售的 8K 電視均不符標準，友達、群創等面板廠營運恐更雪上加霜。

市調機構集邦科技認為，面板價壓力重重，尤其庫存尚未回到健康水位，產業回春最快要看到明年第二季。

載板龍頭廠欣興下修今年和未來兩年資本支出預算，分別較原預估減少約 53.37 億、68.67 億和 11.76 億元，合計三年共縮減逾 130 億元。

整體來看，元大投顧表示，大盤短期受限於 5 日線和 10 日線糾結形成的共同壓力，而最新狀況又跌破這兩條均線重新探底，儘管月線還在上揚，但已開始扣抵高指數，多頭弱勢，現階段先寄望半年線發揮支撐功能。

元大投顧提醒，由於成交值萎縮，人氣明顯消退，整理期勢必加長。