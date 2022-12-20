美股重點新聞摘要2022年12月20日

今日操盤前瞻

澳洲、日本央行利率會議

中國人行 LPR 一年期貸款市場報價利率 (LPR)

台灣 11 月外銷訂單

美國 11 月營建許可

紐約 Fed 調查：美國平均保留工資攀至八年最高

紐約聯準銀行一項調查顯示，美國勞工願意接受新工作的最低年薪，也就是平均保留薪資，在 11 月升至近 7.4 萬美元，是 2014 年開始追蹤數據以來最高。閱讀全文...

拜登政府擬推新規 讓 LED 燈取代所有傳統燈泡

拜登政府週一 (19 日) 發布一項擬議的燈泡效能草規，預計將有效地逐步幫助美國家庭淘汰使用省電燈泡 (CFL)，轉向節能、但可能更昂貴的 LED 燈。閱讀全文...

南非總統贏得黨魁選舉開啟 2024 年連任大門 南非幣勁揚

南非總統拉瑪佛莎 (Cyril Ramaphosa) 雖然深陷「農場門」醜聞，但周一仍在執政黨「非洲民族議會」(ANC) 黨魁選舉中成功續任，敲開他他 2024 年連任總統的大門，南非幣一度勁揚 2.8%。閱讀全文...

《阿凡達：水之道》首映周末全美票房不及預期 迪士尼股價挫近 5%

受詹姆斯 · 卡麥隆 (James Cameron) 導演的《阿凡達：水之道》周末首映票房低於預期的影響，迪士尼 (DIS-US) 股價周一 (19 日) 下挫近 5%。閱讀全文...