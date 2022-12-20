美眾院中國委員會主席：美國對中投資是接下來的審查重點

美國眾議院中國問題特別委員會首屆主席蓋拉格 (Mike Gallagher) 表示，隨著對兩大金融強權爆發經濟戰的威脅加劇，他計劃把審查重點放在美國對中國的投資上。

共和黨在期中選舉拿下眾議院多數控制權後，本月初宣布成立中國特別問題委員會，並任命威斯康辛州眾議員蓋拉格擔任第一屆主席。

蓋拉格周一 (19 日) 表示：「若過去五年的重點是加強對中國在美國投資的審查，那麼下一階段將會是強化對美國在中國的投資審查。」

事實上，拜登政府和國會均考慮成立一個系統，以便監控甚至阻止美國在中國的投資提議。蓋拉格預估，這類計畫是無可避免的，雖然人們過去認為這方面的行動是過度緊張或是危言聳聽，但事實並非如此。

他說：「每次我到紐約的時候都會出現這種對話，人們通常會說 “嗯，你是一個防衛鷹派，我們和中國在台海問題上的對峙是一個極端風險 (tail risk)”。但我認爲情況不再是這樣了。」

蓋拉格還說，中國國家主席習近平正在為國家的經濟鬥爭和戰爭做準備，因此他希望五角大廈和其他國安部門能夠和金融機構密切協調規劃。

針對近期陸續遭各州政府禁用的 TikTok，蓋拉格已提出在全美禁用 TikTok 的立法，並計劃針對中國政府如何使用數據，召開至少一次聽證會。他還打算研究州、地方政府以及大學設立的養老基金是否應在中國投資，他認為這類研究將有助於了解美國在哪些方面過於仰賴中國。

蓋拉格並強調，委員會的存在不會只是為了反擊或批評拜登政府對中國的做法，兩黨在中國議題上仍存在大量合作。