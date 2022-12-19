明年是近30年來非危機時期 全球經濟成長最小年份之一

彭博全球首席經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）接受《第一財經》獨家專訪時表示，預估明年將是上世紀 90 年代初以來，非危機時期全球經濟成長最為緩慢的年份之一，且下半年美國經濟陷入衰退的可能性逼近 100%。

歐樂鷹說，通膨高漲導致全球央行緊縮貨幣政策，烏克蘭戰爭引發全球能源危機，疫情反復影響經濟復甦。上述因素的餘震仍是塑造明年宏觀經濟的關鍵，明年全球國內生產毛額（GDP）成長率預料從今年的 3.2% 放緩至 2.4%，為上世紀 90 年代初以來，非危機時期增幅最小的年份之一。

歐樂鷹對美國經濟的基本預測是，穩健勞動力市場和強勁家庭消費力，足以支撐成長延續至明年下半年。不過，衰退機率模型顯示，明年下半年美國發生衰退的可能性接近 100%，理由是聯準會（Fed）積極緊縮貨幣政策，高利率將開始衝擊房地產、汽車等產業。歐樂鷹預估明年美國 GDP 擴張 0.7%。

由於歐元區各國共享天然氣，且各國支持企業和家庭，使該地區能在輕微衰退情況下度過能源危機。歐樂鷹說：「我們的基線預測是，明年歐元區經濟將萎縮 0.1%。」

歐樂鷹說，預料明年中國能走出新冠肺炎疫情陰影，「我們的基本預測是，中國明年經濟將增長 5.7%，增幅位居新興市場之首。」

歐樂鷹進一步表示，過去 30 年，中國是全球經濟增長重要引擎，未來中國依然是世界經濟重要貢獻者。不過，以往世界習慣中國經濟以 10% 的速度成長，他認為未來人們需要適應中國經濟溫和成長。