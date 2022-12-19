〈台股盤中〉不甩整理格局 生技股各自精彩近20檔漲半根停板

在美股偏弱整理下，台股今 (19) 日以下跌 50.1 點開出後，遭壓在平盤下，不過，盤中跌點收斂，並未明顯擴大，採以盤代跌方式由個股持續維繫多方人氣，又以生技族群交投最火熱，近 20 檔生技股漲幅超過半根停板。

由於中國開始逐步鬆綁防疫措施，防疫概念股和生技族群多頭人氣不減，恆大、南六和康那香早盤均漲停鎖死。

而生技族群幾乎是全面走揚，南光、強生、金穎生技、合世、熱映、優盛、美德醫療 - DR 漲停，濟生、健喬、天良、ABC-KY 和健亞均漲超過 6%，松瑞藥、永日、永信、神隆、國光生和保瑞均漲 5% 上下，聯合、豪展和生達、益得、大江、雃博漲超過 3%，台耀、杏國、景岳、立康、葡萄王、美時、台康生技和中化生漲 2% 之上。

解封帶來的美麗商機也持續發酵中，麗豐 - KY 再度強漲 7%，達爾膚漲 4% 之上。

除了生技族群強勢漲，個股間也有不少各自表態者，日友、南帝、誠研、久裕、喬山、千如均漲逾半根停板，致振、朋程漲 4% 之上，jpp-KY、曜越、長聖、世界、大洋 - KY、中租 - KY、元太和晶華等均擁各自業績題材，維持偏強。

不過，從大型權值股來看，跌多於漲，遠東新、矽力 *-KY 均跌超過 3%，中鋼、聯電、台泥和聯詠均跌 2% 之上，永豐金、和泰車、研華、南亞、國巨、彰銀、台積電、台塑、華碩、遠傳等均遭壓在盤下，是大盤遭壓抑的重心來源。

國泰證期研究部指出，儘管美元指數近期仍弱勢，但亞幣也從高檔轉弱，新台幣由升轉貶，不利資金行情推升，觀察近期法人態度，外資期貨未平倉多單加碼，現貨市場則受到美股下跌而減碼，本土投信在集中市場持續加碼，政府基金近期趁回檔出現加碼，整體法人偏向中性，後續國際股若維持弱勢，外資續賣，台股將面臨整理。

從技術指標來看，日 KD、RSI 目前偏向弱勢，加上周五再度跌破 5 日均線，顯示指數在匯率、法人態度、技術面偏向弱勢下，短線面臨整理。

不過，能源成本上漲，連帶造成原料藥供給短缺，加上中國確診人數攀高，受到消息面影響，資金轉往生技族群，國泰證期建議，生技族群可偏多操作。