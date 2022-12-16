台股大跌205點 外資狂殺157億元 三大法人賣超221.9億元

台股今 (16) 日湧現賣壓，電子股倒成一片，金融、傳產也不振，儘管航運股奮力撐盤，仍不敵賣壓，加權指數終場下跌 205.58 點，收在 14528.55 點，失守月線，成交值放大至 2974 億元，為 1 個月以來的最大量。三大法人均站賣方，合計賣超 221.9 億元。

台股周線連 2 黑，本周累計下跌 176.88 點。觀察法人資金動向，外資今天提款 157.59 億元；投信轉為賣超 0.16 億元；自營商賣超 64.08 億元。三大法人合計賣超 221.9 億元。

費半指數周四重摔逾 4%，台股半導體族群應聲倒地，台積電一度跌至 465.5 元，終場跌幅收斂至近 2%，收在 471 元；聯發科賣壓沉重，終場重挫 3%，收在 660 元。電子權值股哀鴻遍野，大立光、國巨、瑞昱、台達電、南亞科、研華等均震盪走低。

航運族群今天扮演撐盤要角，貨櫃三雄走強，萬海法說登場前夕吸引買盤進駐，股價大漲逾 8%，長榮、陽明也有 4% 左右的漲幅，散裝航運股慧洋 - KY、四維航、中航等漲勢也相當強勁，台驊投控勁揚逾 4%。上市航運類股指數終場逆勢上漲 2.89%。

觀光類股中的旅行社族群今日陷入多空廝殺，雄獅從大漲 8% 急殺至重挫 8%，振幅高達 17.7%，成交量爆出 4.8 萬張的天量，搶短買盤紛紛下車，鳳凰、五福、山富、易遊網等同步爆量翻黑，燦星旅一度衝上漲停，終場收漲 8.4%。