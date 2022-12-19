盤中速報 - 長榮(2603)急跌-2.1%報163.0元，成交21,433張

長榮(2603-TW)近5分K跌速2.1%，19日09:54報163.0元，成交21,433張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

長榮(2603-TW)近5日股價上漲6.15%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲4.66%。台灣加權指數下跌1.2%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+12,075 張
  • 外資買賣超：+7,296 張
  • 投信買賣超：+3,949 張
  • 自營商買賣超：+830 張
  • 融資增減：+600 張
  • 融券增減：-239 張

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