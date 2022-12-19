盤中速報 - 長榮(2603)急跌-2.1%報163.0元，成交21,433張

長榮(2603-TW)近5分K跌速2.1%，19日09:54報163.0元，成交21,433張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
長榮(2603-TW)近5日股價上漲6.15%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲4.66%。台灣加權指數下跌1.2%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+12,075 張
- 外資買賣超：+7,296 張
- 投信買賣超：+3,949 張
- 自營商買賣超：+830 張
- 融資增減：+600 張
- 融券增減：-239 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+28.26%
$12,826
原投組報酬率
+21.36%
$12,136
投組標的成分
40%
6799
20%
4130
20%
3162
10%
2609
10%