盤中速報 - 亞諾法(4133)股價大漲至41.7元，漲幅達7.61%

亞諾法(4133-TW)19日09:08股價上漲2.95元，報41.7元，漲幅7.61%，成交987張。

亞諾法(4133-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為單株抗體、多株抗體、蛋白質、醫療檢測儀器及檢驗試劑。

近5日股價下跌1.15%，台灣加權指數下跌1.2%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,561 張
  • 外資買賣超：-1,561 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+332 張
  • 融券增減：+82 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+24.95%

$12,495

原投組報酬率

+19.05%

$11,905

投組標的成分

  • 40%

    來頡

    6799

  • 20%

    健亞

    4130

  • 20%

    精確

    3162

  • 10%

    陽明

    2609

  • 10%

    群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞