盤中速報 - 亞諾法(4133)急拉3.32%報40.55元，成交295張

亞諾法(4133-TW)近5分K漲速3.32%，19日09:05報40.55元，成交295張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

亞諾法(4133-TW)近5日股價下跌1.15%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌0.89%。台灣加權指數下跌1.2%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,561 張
  • 外資買賣超：-1,561 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+332 張
  • 融券增減：+82 張

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