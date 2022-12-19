盤中速報 - 亞諾法(4133)急拉3.32%報40.55元，成交295張

亞諾法(4133-TW)近5分K漲速3.32%，19日09:05報40.55元，成交295張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
亞諾法(4133-TW)近5日股價下跌1.15%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌0.89%。台灣加權指數下跌1.2%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,561 張
- 外資買賣超：-1,561 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+332 張
- 融券增減：+82 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+21.70%
$12,170
原投組報酬率
+16.08%
$11,608
投組標的成分
40%
6799
20%
4130
20%
3162
10%
2609
10%