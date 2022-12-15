盤中速報 - 華擎(3515)股價大漲至154.0元，漲幅達7.32%

華擎(3515-TW)15日09:30股價上漲10.5元，報154.0元，漲幅7.32%，成交9,846張。

華擎(3515-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。

近5日股價上漲14.8%，台灣加權指數上漲0.75%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-83 張
  • 外資買賣超：-520 張
  • 投信買賣超：+297 張
  • 自營商買賣超：+140 張
  • 融資增減：+720 張
  • 融券增減：+188 張

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