【袁志峰專欄】中國疫情擴散，短線消費受壓

今日推介 - 石藥集團 (1093), 上日收市 $8.60

1) 股市前景

周五港股温和上升，成交增加，板塊表現分化，南向資金流向反覆不定，友邦保險 (1299) 連續 2 日錄得大額淨買入。全星期計，港股總市值減少 2.0%，日均成交額環比減少 31% 至 1322 億元；恒指及恒生科指跌 2.3% 及 5.0%，上証指數及深証成指跌 1.2% 及 1.8%，標指及納指跌 2.1% 及 2.7%；紐約期油升 4.1%，美元指數跌 0.1%，人民幣兌美元跌 0.2%，美國 10 年期債息由 3.59 厘跌至 3.49 厘。

中國疫情快速擴散，短期内將影響生產力及消費意慾，上周 A 股呈現量價齊縮，反映市場信心轉弱。筆者看好港股 6 至 12 個月的中長線表現，但短線將繼續整固，建議投資者趁低吸納，恒指技術支持位約 18300 點。

今天推介是石藥集團 (1093) — 主要從事成藥及原料藥生産及銷售，今年首 9 個月收入及基本溢利達 235.0 億元 (人民幣 · 下同) 及 46.2 億元，同比增長 13.8% 及 14.5%。今年 6 月底持有淨現金 131 億元，財務穩健。現價對應 2021 年度市盈率 15.0 倍，估值合理。建議買入，目標價 9.5 元，止損價 8.2 港元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指平開，早段曾跌 238 點，隨後倒升 253 點，午後維持震盪，收報 19450 點，升 82 點或 0.4%。成交額按日增 29% 至 1360 億元，11 月份日均成交額 1402 億元。港股通南向資金轉淨賣出 16 億元，友邦保險 (1299) 及騰訊 (700) 錄得 2.5 及 1.0 億元淨買入，盈富基金 (2800)、恒生國指 ETF(2828) 及美團 (3690) 錄得 7.0、3.7 及 2.2 億元淨賣出。12 月以來累積淨買入 21 億元，11 月淨買入 502 億元。全星期計，恒指跌 2.3%。

藍籌股 49 升 21 跌 6 持平。東方海外 (316) 及碧桂園服務 (6098) 漲逾 8% 及 6%，為表現最佳藍籌。碧桂園 (2007)、華潤置地 (1109) 及中國海外發展 (688) 升 6%、4% 及 2%。藥明生物 (2269) 升逾 5%。吉利汽車 (175) 及中升控股 (881) 升 3% 及 2%。中國人壽 (2628)、中國平安 (2318)、招商銀行 (3968) 及九龍倉置業 (1997) 升逾 2%。信義光能 (968)、中電控股 (2) 及創科實業 (669) 跌逾 2%，為跌幅最大藍籌。

恒生科指升 0.3%，收報 4149 點，成份股 16 升 12 跌 2 持平。大型科技股漲跌不一，京東 (9618) 及快手 (1024) 升逾 1%，美團 (3690)、騰訊 (700) 及網易 (9999) 跌少於 1%。攜程 (9961) 漲近 4%，為升幅最大成份股。明源雲 (909)、京東健康 (6618)、阿里健康 (241) 及蔚來 (9866) 升逾 2%。理想汽車 (2015)、小鵬汽車 (9868) 升逾 1%。金蝶國際 (268) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 6% 及 2%，為表現最差成份股。全星期計，恒生科指跌 5.0%。

板塊方面，内房、物管、航運、教育及水泥股跑嬴大市，漲幅居前。中海物業 (2669)、綠城服務 (2869) 及旭輝永升服務 (1995) 升 5%-8%。中遠海控 (1919)、東方海外 (316) 及太平洋航運 (2343) 升 5%-9 %。新東方 (9901)、中教控股 (839) 及希望教育 (1765) 升 6%-7%。海螺水泥 (914)、華潤水泥 (1313) 及中國建材 (3323) 升 2%-4%。

光伏及電訊設備股逆市下跌。信義光能 (968)、福萊特玻璃 (6865) 及信義能源 (3868) 跌 2%-3%。中興通訊 (763) 及中國鐵塔 (788) 跌 2%。

周五上証指數低開 0.4%，早盤曾倒升 0.2%，午後偏軟，最多曾跌 0.5%，收報 3167.86 點，基本持平。深証成指跌 0.6%，科創 50 指數跌 1.1%。滬深兩市總成交約 7600 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 100 億元。滬深股通北向交易淨買入 44 億元，12 月以來累積淨買入 278 億元，11 月淨買入 601 億元。全星期計，上証指數跌 1.2%，深証成指跌 1.8%。

3) 宏觀 / 行業訊息

香港失業率連續 7 個月下降。政府統計處公布，今年 9 月至 11 月經季節性調整的失業率降至 3.7%，較 8 月至 10 月的 3.8%，下降 0.1 個百分點。(信報)

美國 12 月 Markit 製造業 PMI 初值 46.2，創 31 個月新低，預期 47.7，前值 47.7；12 月 Markit 服務業 PMI 初值 44.4，創 4 個月新低，預期 46.8，前值 46.2。(信報)

4) 個股訊息

據港交所權益披露資料顯示，騰訊 (700) 在本月 13 日遭大股東 Naspers 減持 99.3 萬股，每股平均價 320.03 元，套現約 3.18 億元。完成後，Naspers 持股由 27% 降至 26.99%。(信報)

彭博引述內部交易數據及分析服務商 The Washington Service 數據報道，阿里巴巴 (9988) 聯合創始人蔡崇信擁有的一家控股公司本月提交了文件，計劃通過摩根士丹利出售 300 萬份阿里 ADS，佔他所持股份約 8%，按周四收市價計算，價值約 2.6 億美元。(信報)

中國神華 (1088) 公布，以掛牌底價 99.65 億元人民幣，競得都城偉業於北京產權交易所公開掛牌轉讓的其所持錦界能源 30% 股權。交易完成後，該公司對錦界能源的持股比例由 70% 增至 100%。(信報)

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