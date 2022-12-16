雅茗-KY大陸事業拚轉型 快樂檸檬擬朝品牌授權降成本

雅茗 - KY(2726-TW) 董事會通過大陸事業將進行轉型，未來擬以品牌授權方式，由大陸市場代理進行快樂檸檬品牌的經營及業務拓展，轉型後可望降低營運成本，預期將有助於改善營運體質。

根據雅茗規劃，未來也不排除處分大陸事業，將集團資源集中投入在美國市場及其他海外市場營運發展，除茶飲本業外，也將擴大對餐食市場投資或合盟，計劃將引進知名餐食品牌，透過雅茗美國營運平台做大市場，進一步強化美國市場的成長引擎。

雅茗指出，2020 年疫情爆發以來，大陸消費市場大受衝擊，加上行業過度競爭，導致營運成本大增並侵蝕獲利表現，希望透過營運模式調整轉型改善虧損，由大陸市場新代理進行快樂檸檬品牌經營及業務拓展。

雅茗認為，集團營運模式調整利大於弊，且未來也不排除尋找合適對象接手大陸營運事業，互盟其利，後續擬授權董事長執行尋找合作對象及處分評估等事宜。

雅茗自疫情爆發以來，逐步將營運重心轉移到海外市場，而美國作為主力發展新市場，近年來積極布局也已經站穩腳步，目前快樂檸檬在美國已有 100 家門店，手上準備開店訂單約 30 家，預計 2024 年拓展 200 家門店目標應可達成。

另外，台積電 (2330-TW) 進駐美國亞利桑納州設廠，公司也收到多組加盟商洽詢加盟意願，而根據雅茗規劃，亞利桑納州將先以直營形象店進駐，之後才會考慮開放加盟。

雅茗今年在美國市場營收比重已超過集團整體營收比重 35% 以上，快樂檸檬也已經成為美國茶飲市場的領導品牌之一，至少有 25% 以上門店平均單店月營收超過 70000 美元以上，不論品牌知名度、門店規模、單店業績皆在美國茶飲市場位居前段班。

雅茗表示，未來將持續擴大美國或海外營運版圖，加快展店速度及維持優異的門店營運績效創造「成長基石」；同時持續布建全球供應鏈平台強化「營運碁石」，同時發展餐飲合盟平台，協助海外事業發展，擴大「合盟基石」，盼能在三大基石支撐下，帶動營運重回正軌。