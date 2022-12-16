〈萬海法說〉總座估美國線明年Q2回溫 長約價格展望正向

萬海 (2615-TW) 今 (16) 日召開法說會，總經理謝福隆認為，美國線預計明年第二季運價可望回溫，對於明年長約報價正面看待，同時也持續投入 1.3 萬 TEU 新船，優化遠洋航線布局。

謝福隆表示，雖然美國線短期運價還是走跌，但已出現止跌訊號，反應供需好轉，目前美西線裝載率已回到 9 成，美東線也有 85%，現在正在跟客人洽談明年長約價，預計到 1-2 月才會有結果，但整體正向看待，目前美國線直客比重達到 5 成。

謝福隆進一步指出，疫情期間因為美國等中遠洋線缺船，也有調度近洋線的船隻支援、增加艙位，但隨著運價修正，中小船效益變差，第四季也有陸續調整回來。

不過，謝福隆強調，公司擴大遠洋線布局的長期策略不變，新造船投資也有對此規劃，後續將投入更多 1.3 萬 TEU 以上的船隻進入遠洋線市場，無論在油耗、成本上都較有效益。

以萬海新船規劃來看，今年 12 艘中有 2 艘 1.31 萬 TEU、明年 24 艘則有 1.31 萬 TEU 及 1.32 萬 TEU 各 5 艘，後年 14 艘新船中，也有 6 艘是 1.31 萬 TEU 規模，總計三年 50 艘新船，1.3 萬 TEU 以上共有 18 艘。