〈萬海法說〉總座：終端需求未見好轉 農曆年前拉貨潮不如去年旺

萬海 (2615-TW) 今 (16) 日召開法說會，總經理謝福隆表示，雖然目前運價築底，但終端需求未見好轉，農曆年前拉貨潮不如去年，明年首季貨量也將受新年假期影響，不過，隨著中國逐步解封，看好有利後續貨量回升。

謝福隆表示，第四季運價受終端庫存去化緩慢、貨量減少影響，部分區段更降至疫情前水準，農曆年前拉貨潮估無法像去年同期熱絡，但 12 月運價已有止跌跡象，未進一步向下探底。

明年來看，謝福隆認為，得觀察疫情、通膨、美國升息、俄烏戰爭等四大變數，雖然變數仍多，但各航商依照本身成本結構訂價，基本上不會亂砍價造成虧損。

另一方面，中國放寬封控，可望逐步解封，謝福隆看好，中國是全球最大出口國，解封將有助內需消費提升、工廠重新運作，出貨量回升，公司主要在亞洲航線，中國解封不只美歐受惠，亞洲貨量也會有所增長。

此外，國際海事組織 (IMO) 的現成船能源效率指標 (EEXI)、碳強度指標 (CII) 法規預計明年開始生效，謝福隆表示，將加速航商淘汰老船、抑制運力增加，依照各機構預估，法規實施後，對明年運力的影響約 6-10% 不等。

針對法人關注萬海第三季約當現金達 1890 億元，後續有無實施庫藏股計畫，謝福隆回應，各面向營運策略公司都有在討論，但經營績效好的話，基本上還是以配發股利回饋股東為主。

至於萬海是否加入海運三大聯盟，謝福隆強調，不排除任何可能，現在也有跟很多航商合作、成立合資企業 (Joint venture)，會依照未來航線保持彈性布局。