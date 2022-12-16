瓦城斥資8230萬投資「樂子the Diner」跨足早午餐市場

瓦城泰統 (2729-TW) 將跨足早午餐市場，規劃將斥資 8230 萬元取得橙食投資 51% 股權，投資「樂子 the Diner」；同時董事會也拍板，將延攬康泰納仕綜合媒體事業有限公司總經理廖梅淳出任集團總經理。

「樂子 the Diner」創立於 2006 年，是台灣自創的美式早午餐品牌，美式休閒風格深受消費者歡迎，曾被票選為台北必吃的 10 大早午餐之一，目前在台北有 3 家分店、新竹也有 1 家分店。

瓦城泰統除獨創全球唯一的東方爐炒連鎖化系統，更領先業界打造「全球研發中心」，該中心也規劃將自 2023 年開始啟用。

此外，瓦城泰統董事會今天也通過高階經理人事案，拍板延攬廖梅淳出任集團總經理。

瓦城泰統表示，廖梅淳擁有 20 年以上豐富國際媒體高階管理經驗，業務範圍從台灣至大中華，不僅具備財務與法律專業，過去在經營管理、組織改革及產業轉型上也有亮眼的成果。

瓦城泰統集團董事長徐承義強調，2023 年起，包括加速展店、新品牌籌備與開展美國市場等關鍵項目將同步開展，帶領集團將進入全新的飛躍階段。

根據瓦城泰統集團規劃，除邀請廖梅淳出任總經理，董事長徐承義則將兼任集團的全球研發長，帶領團隊親手打造全球最大的餐飲研發中心，推動集團逐步向全球舞台邁進。