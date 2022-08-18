瓦城看下半年營運可望強彈 填權息交易火熱

連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 今 (18) 日進行除權息交易，每股配息 4 元、配股 3.15 元，除權息參考價 175.5 元，早盤以 177.5 元開出，盤中一度大漲逼近 9%，最高來到 191.5 元，填權息近 30%，瓦城表示，兩岸疫情趨緩後，業績快速回升，隨著下半年餐飲旺季陸續發酵，搭配年度雙位數展店效益，將為營運挹注高成長動能，樂觀看下半年。

瓦城上半年稅後淨損 0.28 億元，每股虧損 1.24 元，其中，在中國的子公司受上海周邊區域疫情封控停止營運，上半年淨損 0.23 億元。

不過，第三季起隨著疫情趨緩，瓦城各門店消費人潮明顯回流，7 月合併營收 4.31 億元，月增 38.06%，為連 2 月回升，也較去年同期大幅彈升 96.86%，累計前 7 月合併營收轉為正成長 3.33% 來到 24.92 億元。

儘管上半年受疫情衝擊，瓦城在全台仍開出 4 家新據點，並強調，下半年展店腳步將加快，預計全年共將開出超過 10 家新店，瓦城樂觀期待，在展店效益顯現和既有門店優化雙軌並進下，有望開發更多潛在客群，助攻營收成長。

截至 7 月底，瓦城共有 140 家店點，其中在台有 136 家，中國則有 4 家。