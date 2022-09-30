騰訊連續29個交易日實施庫藏股 今年累計達港幣202億元

騰訊控股 (00700-HK) 周四 (29 日) 再度實施庫藏股，投入港幣 3.51 億元，平均價格港幣 274.55 元。該公司已連續 29 個交易日買回自家股票，今年截至周四共計 66 次，累計金額達港幣 202 億元；該金額是今年港股回購金額之最，也改寫騰訊庫藏股歷史紀錄。

騰訊股價周四收在港幣 270.6 元，下跌 1.24%，自 8 月 19 日以來累計跌幅逾 13%。

而除了騰訊之外，周四還有李嘉誠旗下的長實集團 (01113-HK)、友邦保險 (01299-HK) 和小米集團 (01810-HK) 等公司在港交所發布實施庫藏股。

根據統計，截至昨日為止，今年來港股上市公司實施的庫藏股總金額已高達港幣 638 億元；此外，今年從中國南下香港的資金，買入的港股金額達港幣 2529 億元，兩者合計達港幣 3167 億元。

根據騰訊控股在港交所發布的公告，該公司於 9 月 29 日回購 128 萬股，回購價格為每股港幣 268.4~283.2 元，共花費港幣約 3.51 億元。

同 (29) 日在另外幾家公司方面，長實集團公告當日回購 367.8 萬股，回購價格為每股港幣 46.8~47.65 元，共花費港幣 1.73 億元；友邦保險公告當日回購 272.5 萬股，回購價格為每股港幣 64.35~66.35 元，共花費港幣約 1.78 億元；小米集團 - W 公告當日回購 1100 萬股，回購價格為每股港幣 8.74~9.17 元，共花費港幣 9785.7 萬元。

Wind 資料顯示，截至 9 月 29 日，年內已有 203 家港股上市公司實施庫藏股，總金額達港幣 638 億元。其中，騰訊控股和友邦保險名列冠亞軍，金額分別為港幣 202 億元和港幣 172 億元；另外三到十名則分別為匯豐控股 (00005-HK)、長城汽車 (02333-HK)、小米集團 - W、長實集團、中國燃氣 (00384-HK)、太古股份公司 A(00019-HK)、中國移動 (00941-HK) 和藥明生物 (02269-HK)。