傳騰訊開始新一輪裁員 規模仍未知

路透周二（15 日）援引四名知情人士消息報導，中國科技巨擘騰訊控股已開始新一輪裁員，範圍集中在影片串流媒體、遊戲與雲端業務。不過目前裁員規模仍不清楚。

知情人士稱，此次裁員影響騰訊 6 個業務部門中的 3 個──平台和內容事業群（PCG），其中包含影片和新聞平台、專注遊戲和互動娛樂部門（IEG），以及雲端運算和智慧產業事業群。

有兩名知情人士稱，IEG 上周已有部分員工收到解雇通知。騰訊對此拒絕置評，另外路透報導表示目前無法確定騰訊裁員規模。

中國科技產業持續受到監管打擊的影響，雪上加霜的是北京政府的新冠清零政策也帶來阻力，上述措施讓中國經濟成長放緩。

今年早些時候，騰訊和阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 等同行，以及一些規模較小的科技公司如小紅書紛紛宣布裁員。騰訊在 8 月披露其員工數量從 3 月的 116,213 人降至 6 月底的 110,716 人。

Refintiv 數據顯示，分析師預估騰訊即將公布的上季業績可能持平或小幅萎縮。騰訊高層曾表示，他們專注削減成本，並關閉某些領域的非核心業務，包括線上教育、電子商務和遊戲直播。

與此同時，騰訊也極力擴張全球事業版圖，以抵銷中國經濟成長放緩的影響。路透上月曾報導，騰訊正在重新調整其併購策略，將更多注意力放在收購主要是海外遊戲公司的多數股權上。

騰訊 (0700-HK) 港股周二收漲 10.51%，至每股 288 港元。