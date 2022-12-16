盤中速報 - 太景*-KY(4157)急拉2.4%報17.05元，成交1,083張

太景*-KY(4157-TW)近5分K漲速2.4%，16日09:05報17.05元，成交1,083張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
太景*-KY(4157-TW)近5日股價上漲8.5%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌2%。櫃買指數上漲0.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,519 張
- 外資買賣超：-1,720 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+201 張
- 融資增減：+981 張
- 融券增減：+224 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+20.81%
$12,081
原投組報酬率
+13.35%
$11,335
投組標的成分
40%
6150
20%
2465
20%
2482
10%
3515
10%