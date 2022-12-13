盤中速報 - 太景*-KY(4157)股價拉至漲停，漲停價17.95元，成交10,923張

太景*-KY(4157-TW)13日09:18上漲1.6元，股價漲停報17.95元，委買10,879張，成交10,923張。

主要業務為新藥研發。所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數近5日下跌2.96%。

太景*-KY(4157-TW)近5日股價上漲2.51%，櫃買指數下跌2.88%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-437 張
  • 外資買賣超：-436 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：+340 張
  • 融券增減：-9 張

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