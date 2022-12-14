盤中速報 - 太景*-KY(4157)急跌-3.06%報17.5元，成交7,816張

太景*-KY(4157-TW)近5分K跌速3.06%，14日09:07報17.5元，成交7,816張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
太景*-KY(4157-TW)近5日股價上漲16.56%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.66%。櫃買指數下跌1.97%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-749 張
- 外資買賣超：-749 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+1,042 張
- 融券增減：+380 張
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投組標的成分
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